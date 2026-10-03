Сожитель не знал о беременности: новые детали трагедии в Шереметьево

Трагедия, произошедшая в Шереметьево, продолжает обрастать новыми деталями. Как стало известно 3 октября из источника РЕН ТВ, мужчина, с которым жила женщина, задушившая новорожденного, не знал о ее беременности.

По информации источника издания, Наталья проживала вместе с 11-летней дочерью и 38-летним Дмитрием. Семья отправилась на отдых в Анталью, и ничто, казалось бы, не предвещало беды. Однако незадолго до вылета в Москву мужчина обратил внимание на то, что у Натальи округлился живот. О том, что это может быть связано с беременностью, он, предположительно, не догадывался.

«Женщина на вопросы об изменившейся внешности сказала лишь, что сожителя скоро ждет сюрприз», – рассказал собеседник РЕН ТВ.

По данным издания, дальнейшие события разворачивались уже в аэропорту. После прилета в Шереметьево женщина почувствовала схватки и направилась в туалет. Там у нее начались роды, после которых она задушила младенца. Что именно произошло в туалетной кабинке и что побудило женщину на такой шаг, пока остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что СК Подмосковья возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка в аэропорту.