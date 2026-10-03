Передвижная выставка «Романтик»: где в Подольске можно увидеть работы юных художников

В Подольске стартовал проект, в котором детское творчество соединилось с любовью к малой родине. С 1 по 10 октября во Дворце молодежи и его структурных подразделениях работает передвижная выставка работ воспитанников кружка «Романтик». Главная идея экспозиции — объясниться в чувствах к родному округу, сообщила администрация городского округа.

Подготовкой выставки занимались педагоги Дворца молодежи Злата Березина и Екатерина Алиева. Из 38 картин, написанных юными авторами, для показа отобрали 19. Именно они вошли в коллекцию, получившую название «О Подольске с любовью».

Что изобразили ребята? Знакомые каждому жителю уголки округа, памятные места, городские пейзажи. Работы вышли на редкость атмосферными — в каждой чувствуется вложенный труд.

Выставка не стоит на месте: она передвигается. До 10 октября увидеть картины молодых художников можно в главном здании Дворца молодежи, а также в филиалах «Росток» и «Орбита».

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Ранее сообщалось, что в Подольске впервые сформировали баскетбольную команду Детско-юношеской баскетбольной лиги.