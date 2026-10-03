СМИ: убившая новорожденного в Шереметьево пассажирка отказывалась от помощи

Телеграм-канал «112» раскрыл детали происшествия в Шереметьево, где пассажирка сначала родила, затем лишила жизни младенца, а спустя время умерла сама, сообщил МК.RU.

По данным издания, погибшая прилетела из Антальи. Это была 30-летняя женщина по имени Наталья. Трагедия случилась 3 октября 2026 года. Дальнейшие события разворачивались в терминале С. Предположительно, почувствовав себя нехорошо, Наталья ушла в уборную. Там она в одиночку родила живого ребенка и перерезала пуповину. После этого женщина, как рассказывают очевидцы, осталась сидеть на полу, упираясь ногами в дверь кабинки.

По информации издания, люди снаружи пытались выяснить, требуется ли ей помощь, но она отказывалась от любого участия. Затем, по данным канала, она поместила новорожденному в рот туалетную бумагу, перекрыв доступ кислорода, и выбросила тело в мусорное ведро.

По данным издания, вскоре состояние самой Натальи резко ухудшилось. Очевидцы вызвали медиков. Женщину доставили в больницу с сильным маточным кровотечением, но спасти ее не удалось. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства двойной трагедии.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту трагического инцидента в Шереметьево.