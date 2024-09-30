Активист Софин: с незаконной свалки в Химках вывозят мусор после обращения в СК

Местный активист Алексей Софин рассказал в беседе с «Ридусом», что после обращения жильцов к председателю СК Александру Бастрыкину компания «ЭкоЛайф» начала вывозить мусор с территории незаконной свалки в Химках.

Местные жители разбираются с проблемой несанкционированной свалки с 2018 года. Компания «ЭкоЛайф» начала сгружать мусор на площадке, расположенной в Коммунальном проезде. Сотрудники Росприроднадзора подтвердили, что объект предназначен для возведения зданий. Представители компании игнорировали замечания.

Мусор скапливался постепенно. В итоге образовалась большая свалка. В последнее время в районе вблизи мусорника появился настолько неприятный запах, что люди не открывают форточки. Жильцы обратились к председателю СК. Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет по факту нарушения природоохранного законодательства в Химках.

«Теперь компания «ЭкоЛайф» прислала письмо, в котором она обещает убрать мусор до 1 октября. Возле свалки стоят грузовые автомобили с большими контейнерами. Безусловно, в «ЭкоЛайф» начали проявлять активность после жалобы в Следственный комитет и реакции на это дело председателя СК Александра Бастрыкина», — указал общественник в разговоре с «Ридусом».

Активист Алексей Софин призвал жителей быть бдительными. В 2023 году компания также пошла на уступки населению и приступила к вывозу мусора. Однако в скором времени мусор снова начали выкидывать на то же место. Кроме того, согласно решению Красногорского городского суда, компания вправе изменить вид разрешенного использования земельного участка. Жители обратились к администрации муниципалитета с просьбой не выдавать подобное разрешение компании.

Ранее сообщалось, что в Мытищах привлекли к ответственности троих незаконных перевозчиков строительного мусора.