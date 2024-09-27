В Мытищах привлекли к ответственности троих незаконных перевозчиков строительного мусора, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Нарушителей задержали в Марфино, когда они перевозили строительные отходы и грунты без специального разрешения и электронного талона. Всех троих оштрафовали.

Ранее аналогичное нарушение было пресечено недалеко от деревни Высоково в том же городском округе. Тогда было задержано пять транспортных средств, перевозивших строительный мусор без разрешительных документов.