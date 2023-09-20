Активисты добились строительства центра для редких животных в Нижегородской области

В Нижегородской области отреагировали на просьбы местных зоозащитников и сообщили об открытии в регионе центра реабилитации редких видов животных, сообщает newsnn.ru .

В настоящее время проводят обсуждения, где именно можно разместить центр. Отмечается, что при выборе места в первую очередь учитывают удобную развязку дорог и близкое расположение транспортных остановок. Также решается, сколько необходимо выделить денег для строительства центра, какая будет его концепция и структура.

Ранее эколог Асхат Каюмов рассказал, что побудило людей настаивать на открытии центра для редких зверей. Часто местные жители находят в лесах птенцов, которые выпали из гнезд. Оказывать помощь самостоятельно достаточно сложно, потому что необходимо владеть особенными навыками и знаниями. Иногда в лесах встречаются раненые животные, которые нуждаются в человеческой помощи.

Возникает и другой вопрос. Когда экологи забирают животных и лечат или выхаживают их самостоятельно, то сотрудники правоохранительных органов могут обвинить их в нарушении закона и составить протокол за незаконное добывание, например, птиц.

Предполагается, что центр начнет работу в период с 2024 по 2025 год. Зоозащитники призывают власть решить этот вопрос как можно скорее.