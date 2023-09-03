Активисты Донецка посетили Аллею Ангелов, где продолжают появляться имена погибших детей

В день борьбы против терроризма активисты возложили цветы на Аллею Ангелов в Донецке, на которой установлен мемориал с именами детей, которые погибли от украинских снарядов, пишет агентство « РИА Новости ».

«Сегодня с ребятами приехали, возложили цветы, ведь сегодня день борьбы против терроризма, и решили возложить цветы детям, которые погибли от украинского терроризма …», - рассказал один из активистов Дмитрий Коновалов

Один из активистов Дмитрий Коновалов высказал мнение, что, безусловно, во время вооруженных конфликтов всегда гибнут люди – воины, которые защищают Родину и сидят на боевых позициях. Но зачем целенаправленно на протяжении многих лет обстреливать мирные районы городов, до сих пор не может понять активист. Такие действия он считает терроризмом.

Активист Дмитрий Коновалов напомнил, что совсем недавно произошла еще одна трагедия. На Аллее Ангелов появилось новое имя. 1 сентября, когда донецкие дети отправились в школу после длительного периода обучения в дистанционном формате, Украина обстреляла «Градами» Киевский район.

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