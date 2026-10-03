«Для меня это большая потеря»: мать четверых детей Илона Маска сообщила о расставании с американским миллиардером

История отношений американского миллиардера Илона Маска и Шивон Зилис, топ-менеджера корпорации Neuralink, похоже, подошла к концу. О разрыве с ним женщина проинформировала в посте, опубликованном на странице в соцсети, сообщило РИА Новости. Шивон Зилис эмоционально поделилась, что испытывает в настоящее время.

По информации издания, еще в марте Зилис публично заявила: она родила от Маска четвертого ребенка — сына. Теперь же она рассказала, что их отношения завершились. По ее словам, перейти от любви к расставанию всего за неделю и без предупреждения непросто, но иногда так случается.

«Я любила его больше жизни, и он подарил мне знания на 100 лет вперед и наполнил мою жизнь смыслом, поэтому для меня это большая потеря, но, к счастью, у нас есть четверо прекрасных маленьких детей», —написала женщина в соцсети

По информации издания, Зилис добавила, что будет очень скучать по Маску и надеется сохранить с ним хорошие отношения — и как друзья, и как родители.

«Мне больно, но я очень переживаю за Илона и всегда буду желать ему счастья. Удачи, Илон, миру повезло, что ты у него есть», — отметила Зилис.

По информации издания, к публикации она прикрепила скриншот переписки, предположительно, с Маском. Судя по нему, еще на прошлой неделе предприниматель признавался ей в любви. Сам Маск информацию пока не комментировал. Однако пользователи соцсети обратили внимание, что он больше не подписан на Зилис.

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