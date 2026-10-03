Подольск готовится к зиме: как коммунальная инфраструктура округа прошла масштабную трансформацию

Третий год подряд Подольск находится в состоянии непрерывной модернизации инженерных сетей. Обновление затронуло все звенья теплоснабжения — от котельных до аварийных служб. На тепловых магистралях заменены трубы, котельные получили современное оборудование, а спасательные подразделения прошли полное переоснащение. В летний период на объектах провели противоаварийные учения, имитируя нештатные ситуации, — и результат оказался впечатляющим: округ вошел в число трех лучших муниципалитетов Подмосковья по готовности к отопительному сезону. Сценарии реагирования проработаны заблаговременно, чтобы при любой внештатной ситуации возвращался в квартиры в кратчайшие сроки, сообщила администрация городского округа.

Инспекция работы аварийно-спасательных подразделений прошла по прямому поручению губернатора Андрея Воробьева — лично ее возглавил руководитель округа. Размах инфраструктуры впечатляет: жилищный фонд обслуживают 28 управляющих компаний и 72 ТСЖ.

Каждая организация сформировала собственный резерв на случай ЧП. Всего по округу функционируют 42 аварийные бригады, десять из которых относятся к «УК Подольск». В этом направлении задействованы 345 квалифицированных специалистов, а технический парк включает 30 единиц техники — от экскаваторов и автовышек до аварийных машин, укомплектованных сварочными дизель-генераторами и откачивающими помпами. Перемещение всей спецтехники контролируется через спутниковую систему ГЛОНАСС. В ТСЖ аварийные вызовы обслуживают слесари-сантехники — именно они прибывают на первичные заявки о неполадках в инженерных коммуникациях.

Материально-технический резерв сформирован в полном объеме. На складах ресурсоснабжающих и управляющих организаций хранятся трубы, запорная арматура, насосы и расходные материалы. Кроме того, заложены запасы угля и дизельного топлива для твердотопливных котельных, а также реагенты для водоподготовки и очистки сточных вод.

«Сейчас главное — повысить надежность. Нам важно максимально быстро реагировать на возможные нештатные ситуации», – прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Для сокращения времени реагирования территорию округа распределили между бригадами по районному принципу — за каждым закреплено своя команда. Норматив выезда — не более 30 минут с момента регистрации заявки.

«Для нас принципиально важно, чтобы ни погодные условия, ни технические сложности не влияли на комфорт и безопасность наших жителей», – отметил Григорий Артамонов

Год назад в рамках реформы сферы ЖКХ Подмосковья заработала единая диспетчерская служба, объединенная с «ЖКХ-Центром». Теперь каждая выездная бригада обеспечена планшетным компьютером: на экране — схема участка с нанесенными сетями и объектами, а также текущие показания датчиков с котельных и из жилых домов. Специалисты получают полную картину ещё до выезда, что сокращает время реагирования примерно на 40–45%.

Особое значение придается системе удаленного мониторинга. К автоматизированному комплексу подключены 89 котельных и 40 центральных тепловых пунктов округа — это позволяет фиксировать отклонения в режиме реального времени и принимать меры до того, как ситуация перерастет в аварию.

Еще одно нововведение — Единый реестр аварийных бригад с интерактивной картой. Диспетчеры видят местоположение каждого подразделения в реальном времени и могут перебросить свободных специалистов туда, где потребность наиболее острая.

Дополнительной гарантией бесперебойного теплоснабжения стал договор на предоставление блочно-модульных котельных. Эти мобильные установки послужат временным источником тепла при ремонтах или авариях на основных объектах, обеспечивая подачу горячей воды и отопления в жилые дома и социальные учреждения.

«При возникновении вопросов можно обращаться по телефонам круглосуточных горячих линий:– единая горячая линия городского округа Подольск:8 (495) 663-99-99;– аварийно-диспетчерская служба единой теплоснабжающей организации ООО "ТЭК-2": 8 (4967) 54-75-36,8 (4967) 52-44-35», — отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Химках проверили готовность домов к отопительному сезону.