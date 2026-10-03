Золотов вручил Кадырову краповый берет: главе Чечни присвоено звание генерала армии

Кроме того, Кадыров получил краповый берет — награду, которую ему лично вручил директор Росгвардии Виктор Золотов. Оба события подтверждает корреспондент агентства, присутствовавший на церемонии.

«Указом президента Российской Федерации присвоить почетное воинское звание высшего офицера генерала армии Герою Российской Федерации, генерал-полковнику Кадырову Рамзану Ахматовичу. А так же вручается краповый берет Герою Российской Федерации генералу армии Кадырову Рамзану Ахматовичу», — объявил ведущий.

По информации СМИ, генерал армии — это высшее воинское звание в Вооруженных силах России после Маршала Российской Федерации. Оно относится к категории высших офицерских званий и присваивается указом президента. Кадыров ранее носил звание генерал-полковника. Что касается крапового берета, то это — высшая форма отличия в подразделениях специального назначения Росгвардии. Право носить его получают только те бойцы, кто прошел сложнейшие квалификационные испытания.

Ранее сообщалось, что глава Кадыров присвоил директору Росгвардии звание Героя Чеченской Республики.