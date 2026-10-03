Глава Кадыров присвоил директору Росгвардии звание Героя Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил директору Росгвардии Виктору Золотову высшее звание региона — Герой Чеченской Республики. Награду он вручил лично. Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

Во время мероприятия ведущий зачитал формулировку награждения. В ней говорится, что звание присваивается генералу армии Золотову Виктору Васильевичу за личные заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, а также за значительный вклад в дело защиты интересов Отечества.

«За личные заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, значительный вклад в дело защиты интересов Отечества присваивается звание Героя Чеченской Республики генералу армии Золотову Виктору Васильевичу», — зачитал ведущий мероприятия.

Ранее сообщалось, что Кадыров приблизился к абсолютному результату на выборах, получив 99,85% голосов.