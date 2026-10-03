Препарат для похудения в организме ребенка полутора лет: что произошло в московской квартире

В Москве полуторагодовалый ребенок оказался в больнице после применения препарата для похудения «Тирзетта». Мать убеждена, что сын самостоятельно сделал укол, сообщила Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Как рассказала мать мальчика, лекарство хранилось в холодильнике — она пользовалась им для контроля веса. Однако в какой-то момент ребенок сумел добраться до шприца, который, по ее словам, был уже заряжен препаратом. Малыш, как утверждает женщина, сам ввел себе полную дозу — 10 миллиграммов «Тирзетты».

По информации издания, последствия не заставили себя ждать: почти сразу ребенка затошнило. Он раз за разом просил попить, но каждый глоток воды вызывал новый приступ рвоты, и облегчения не наступало. Видя, что состояние сына ухудшается, мать экстренно вызвала бригаду скорой помощи.

По данным издания, медики оперативно доставили мальчика в одну из московских клиник. На данный момент ребенок находится под постоянным контролем специалистов, которые отслеживают его состояние и оценивают возможные последствия введенного препарата.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили об ответственности за ввоз некоторых лекарств из Турции.