«Спектакль окончен» и для алкоголя: почему Гагарина практически запретила себе спиртное

Полина Гагарина приоткрыла завесу над своими пищевыми привычками и жесткими ограничениями, которых придерживается в повседневной жизни. В разговоре с фанатами 39-летняя певица, известная хитом «Спектакль окончен», призналась, что спиртное для нее теперь под абсолютным запретом — и причина кроется в том, как тело реагирует на алкоголь, сообщил Super.

По словам певицы, она практически перестала употреблять спиртное — алкоголь по сути ушел из ее жизни. Гагарина отметила, что не любит измененное состояние сознания, а после выпитого у нее начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Перед концертом она категорически не позволяет себе никаких послаблений, поскольку самочувствие может ухудшиться, а она сама называет себя «слабенькой». Какие-то незначительные эксперименты, по ен признанию, возможны разве что на отдыхе — и то в минимальных количествах. В лучшем случае это заканчивается часом сна, в худшем — тошнотой и плохим самочувствием.

«Я практически перестала его пить. Алкоголь ушел из моей жизни вообще», — рассказала певица.

Ранее актер Морозов высказал мнение, что победить алкоголизм поможет только полный отказ.