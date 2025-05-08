Активисты в Химках передали 150 кг гуманитарной помощи бойцам СВО

В администрации проинформировали, что в сборе гуманитарной помощи приняли участие сотрудники общественной приемной и активисты «Единой России». Сбор проходил в рамках акции «Вместе к Победе». Общий вес груза составил 150 кг. Его в преддверии одного из самых значимых в истории страны праздника доставят военнослужащим России, которые находятся в зоне спецоперации. Бойцы получат продукты питания, лекарственные препараты и средства гигиены. Самая трогательная часть посылки — письма школьников.

По информации администрации, активное участие в акции приняли волонтеры, школьники, неравнодушные горожане, муниципальные депутаты Валентин Герасимов и Надежда Смирнова.

«День Победы — это праздник, объединяющий всех россиян. Мы чествуем ветеранов, проводим патриотические акции, рассказываем о нашей общей истории молодому поколению. И особое внимание — бойцам, которые прямо сейчас рискуют жизнью, защищая нашу страну. В преддверии праздника мы собрали тематические наборы», — отметила Надежда Смирнова.

В администрации сообщили, что в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России» активисты на регулярной основе помогают в сборе и отправке гуманитарной помощи. Главная цель организации — поддерживать бойцов и их родных любыми способами, в том числе и психологически. Общественники организовывают различные мероприятия, которые положительно отражаются на социо-культурной реабилитации участников спецоперации.

Ранее сообщалось, что в Химках в школе открыли «Парту Героя».