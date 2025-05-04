В Химках в школе «Лига Первых» открыли «Парту Героя» имени ветерана Афганской войны

В Химках в школе «Лига Первых» состоялась торжественная церемония открытия «Парты Героя» имени Виктора Степанова — ветерана Афганской войны и уважаемого педагога из Химок. Об этом сообщила администрация городского округа.

Мероприятие собрало родственников героя, школьников, активистов и депутатов, в том числе Александра Васильева и Юлию Ишкову.

В рамках акции «Парта Героя» в школьных кабинетах происходит открытие учебных столов, названных в честь заслуженных граждан России и СССР, участников специальной военной операции (СВО), ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и выдающихся деятелей. Цель этой инициативы — увековечить память героев и воспитывать у молодежи гордость за своих предков.

На церемонии открытия «Парты Героя» школьникам рассказали о жизни и службе Виктора Васильевича Степанова. Ветеран интернациональных войн служил в Афганистане, выполняя долг в Герате, Кандагаре, Кундузе и Джелалабаде. За свою службу он был награжден медалями «Память о выполнении воинского долга в Афганистане» и «Благодарность Афганского народа».

После возвращения из армии Виктор Степанов связал жизнь с педагогикой. Он окончил географический факультет Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской, работал учителем в школе № 10 Химок, а затем стал директором школы № 20 в микрорайоне Новоподрезково.

Также Степанов был учителем при посольстве РФ в Эфиопии. 11 февраля 2025 года Виктор Васильевич ушел из жизни.

Заместитель председателя городского Совета депутатов Александр Васильев отметил, что Виктор Степанов посвятил педагогике более 45 лет и был наставников для многих поколений химчан.

«Его уроки всегда отличались интересом и патриотизмом. Этот урок мужества, посвященный его памяти, помог нам узнать о духовных ценностях и выдающихся достижениях нашего земляка», — сказал Васильев.

Куратор партийного проекта «Новая школа», член политсовета Анна Ватутина подчеркнула, что в Химках ведется активная работа по воспитанию патриотизма и гражданственности среди молодежи. Так, в городском округе проводятся Уроки мужества, концерты, лекции, и открыто множество Парт Героя, посвященных выдающимся соотечественникам.

Ранее сообщалось, что в Химках ко Дню Победы проведут праздничный концерт.