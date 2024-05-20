Актриса из «Приключения Буратино» Санаева рассказала, как ее месяцами атакуют аферисты

Актриса в возрасте 81 года пользуется современными технологиями, например, может самостоятельно заказать доставку. Продолжает творческую деятельность в театре «Школа современной пьесы». Проживает одна, остается современной женщиной.

На протяжении трех месяцев ей звонили мошенники. Каждый раз они представлялись то операторами сотовой связи, то менеджерами банка или сотрудниками ФСБ. Рассказывая разные истории, требовали предоставить паспортные данные или код из смс. Актриса сразу понимала, что может стать жертвой мошенников, поэтому от общения отказывалась.

«Я им сказала, кто они такие. Через полчаса теперь уже на стационарный телефон позвонил мужчина и в нецензурной форме стал угрожать мне физической расправой, говорить ужасные слова», — рассказывает «Ридусу» актриса.

Актриса обратилась к участковому. Он рассказал, что мошенники меняют номера телефонов, поэтому вычислить их сложно. Тогда Елена Санаева поехала в УВД. Она выстояла большую очередь, но к сотрудникам так и не попала. Рабочий день уже завершился. В очереди люди предположили, что скорее всего номер актрисы попал в базу мошенников.

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