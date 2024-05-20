Актриса Бочкарева выкупила ставропольский домик Рошке, откуда Лермонтов ушел на дуэль

Владельцем дома много лет назад был повар Иоганн Рошке. В этом же помещении находилось кафе, где за кружкой кофе встречались Александр Пушкин, Виссарион Белинский и Михаил Глинка. Писатель Михаил Лермонтов также часто посещал кофейню. Он зашел туда накануне дуэли с Николаем Мартыновым.

Домик был закрыт для туристов на протяжении нескольких лет. Помещение нуждалось в ремонте. Актриса Наталья Бочкарева, звезда сериала «Счастливы вместе» выкупила домик, чтобы после проведения ремонта позволить жителям и гостям Ставропольского края посещать дом-музей.

Уже в середине нынешнего лета знаменитый дом повара будет встречать новых гостей. Глава Железноводска Евгений Бакулин на странице в интернет-мессенджере выложил видео, где актриса рассказывает о причинах своего решения. Она призналась, что как творческий человек, причастный к театральной деятельности, не могла поступить иначе. О том, что музей закрыт, узнала во время своего путешествия по региону.

Мнения подписчиков разделились. Одни положительно восприняли то, что музей возобновит работу. Некоторые писали адреса известных культурных заведений, которые не принимают посетителей из-за критического состояния зданий. Другие же отметили, что подобные заведения должны принадлежать государству, ведь частное лицо может отказаться от его содержания в любой момент.

Ранее мы сообщали, что у актрисы Бочкаревой вытащили кошелек с крупной суммой денег.