Актриса Юлия Меньшова рассказала о единственном серьезном конфликте с сыном

Актриса Юлия Меньшова в авторском YouTube-канале рассказала о споре с сыном, по итогам которого она кричала до появления хрипоты в голосе и чуть не сломала руку, пишет издание « Правда.Ру ».

«Я единственный раз в своей жизни кричала до хрипоты и почти сломала себе руку, потому что била кулаком о стол», - поделилась актриса Юлия Меньшова

Причиной спора стало нежелание сына поступать в университет после окончания школы. Молодой человек хотел снимать кино и выкладывать на YouTube-канале, предполагая, что профессиональное обучения для этого не требуется. Актриса отмечает, что так вела себя единственный раз в жизни. Матери и сыну удалось найти компромисс, но отношения еще некоторый период были достаточно сложными.

Сын Меньшовой был вынужден поступить в институт. Актриса поставила жесткое условие, что либо он поступает, либо родители прекращают его содержание. Тогда подростку предложили начинать самостоятельную жизнь.