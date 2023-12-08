Актриса Валюшкина призналась, какие подарки рассчитывает получить в день рождения

8 декабря день рождения празднует актриса Елена Валюшкина. Легенде современного кино исполняется 61 год. Актриса рассказала, как планирует праздновать свой особенный день и какие подарки рассчитывает получить от близких и родных, информирует портал «Дни.ру» .

Актриса надеется, что получит ценные подарки - драгоценности. Или же в конверт ей положат достаточную сумму для того, чтобы приобрести что-либо ценное.

«Я жду в свой день рождения золото, бриллианты и деньги в конверте, – сообщила артистка Дни.ру. – Говорю это совершенно серьезно».

Однако, все перечисленное не является самым заветным подарком. Актриса надеется, что на ее день рождения смогут собраться дети. Юбилей был год назад, поэтому необходимости в роскошном праздновании нет. Запланирована теплая встреча с родными и самыми близкими друзьями.

Детей у актрисы двое. 27-летний сын Василий - архитектор, а 21-летняя дочь получает высшее образование. Девушка намерена стать дизайнером.