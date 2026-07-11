Ямаля признали лучшим игроком матча Испания — Бельгия

Лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между Испанией и Бельгией (2:1) назван вингер «фурии роха» Ламин Ямаль.

Футболист не совершил голевых действий, но внес большой вклад в создание территориального преимущества своей команды. 18-летний (19 ему исполнится 13 июля) чаще других игроков бил по воротам (шесть раз), сделал шесть кроссов и несколько раз продемонстрировал эффектный дриблинг.

В семи матчах чемпионата мира на счету главного испанского таланта только один забитый мяч — в матче группового турнира с Саудовской Аравией (4:0), при том что вингер «Барселоны», как всегда, активен и притягивает к себе внимание защиты соперника.

Сборная Испании обыграла Бельгия благодаря голам Фабиана Руиса и Микеля Мерино, у бельгийцев отличился Шарль де Кетеларе. В полуфинале действующие чемпионы Европы сыграют с Францией, одержавшей на турнире шесть побед в шести матчах.