«Москва: под влиянием холодного фронта»: фронт из Белоруссии принесет в столицу шквалистый ветер и ливни 11 июля

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в канале на платформе «Макс» проинформировал о погоде в Москве, которая ожидает жителей и гостей столицы в субботу, 11 июля.

«Москва: под влиянием холодного фронта», — написал эксперт.

По информации эксперта, Москва окажется в зоне действия холодного атмосферного фронта. Этот метеорологический феномен сформировался под влиянием циклона, центр которого сместился к территории Белоруссии.

Согласно прогнозу синоптика, в столице ожидается переменная облачность. Фронтальный раздел, постепенно разворачиваясь вдоль параллелей и дрейфуя в северном направлении, принесет непродолжительные дожди, а в ряде мест — мощные ливневые заряды с электрическими разрядами. Синоптик также предупреждает о вероятности выпадения ледяной крупы и порывистого ветра в отдельных точках региона.

Количество выпадающей влаги в пределах МКАД составит от 5 до 10 миллиметров, отметил специалист. В прилегающих районах Подмосковья этот показатель может достичь 15–20 миллиметров. Эксперты советуют автомобилистам проявлять повышенную осторожность на трассах, а горожанам — ограничить пребывание на открытом воздухе в часы пик непогоды.

«Температура воздуха +24…+26°, по области +22…+27°, на севере и востоке местами до +30°. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 3-8 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., что около нормы. В воскресенье дожди, местами ливни с грозой, ночью +16…+18°, днём +21…+23°», — проинформировал синоптик.

Ранее синоптик Леус сообщил, что в Подмосковье ливни и град ожидаются после 13–14 часов 11 июля.