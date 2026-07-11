Защитник Кабо-Верде сделал удивительное признание о своем попадании в сборную

Защитник сборной Кабо-Верде Роберто Лопес рассказал удивительную историю о том, как он попал в национальную сборную страны. Футболист признался, что это произошло через приложение по поиску работы — с ним связались через социальную сеть LinkedIn.

Лопес родился в Дублине, всю жизнь выступал за клубы Ирландии и даже сыграл матч за ирландскую молодежку. Родом из Кабо-Верде был его отец.

Футболист получил письмо на португальском зыке от ассоциации футбола Кабо-Верде, однако проигнорировал его, решив, что это спам. Через несколько месяцев пришло сообщение уже на английском, где у Лопеса спрашивали, не надумал ли он выступать за сборную Кабо-Верде. Тогда футболист вернулся к первому письму и перевел его через Google.

«Это был довольно странный подход — общаться через соцсеть. Позже мне объяснили, что у них возникли сложности, когда они пытались связаться с моим клубом. Когда я понял, что передо мной открывается такая возможность, то с первой минуты поддержал эту идею. И мы начали работать над оформлением всей необходимой документации», — приводит слова Лопеса Reuters.

Роберто Лопес дебютировал за сборную Кабо-Верде в 2019 году и с тех провел за команду 49 матчей. На чемпионате мира он принял участие во всех четырех матчах команды, которые провел без замен. Сборная Кабо-Верде, дебютировавшая на мундиале, сумела выйти из группы и уступила действующим чемпионам мира Аргентине в 1/16 финала (2:3).