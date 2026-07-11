В селе Кикуни Гергебильского района Дагестана селевой поток унес порядка 160 голов крупного и мелкого рогатого скота. Об этом ТАСС сообщили в местной администрации.

По информации собеседника агентства, причиной происшествия стали обильные осадки в сочетании с одновременным сбросом большого объема воды Гунибской и Гергебильской ГЭС. В результате уровень рек Казикумухское Койсу и Каракойсу значительно поднялся. Вода вышла из берегов на территории Гергебильского района, что привело к серьезному материальному ущербу.

«Потеря мелкого рогатого скота (136 шт.) и КРС (24 шт.)», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Как уточнил представитель администрации, водным потоком также унесло 100 пчелиных ульев.

«Смыты 5-10 гектаров природной растительности. Унесены три очистные сооружения и три водокачки», — добавили в администрации.

Как уточнили в администрации РИА Новости, весь скот, унесенный селевым потоком в селе, принадлежал одному местному жителю. Мужчина потерял около 30 голов крупного рогатого скота и более 100 овец. По данным агентства, в живых на ферме осталось около 15 голов скота. Их удалось спасти — животных подняли в горы, в безопасное место.

В пятницу, 10 июля, в администрации района сообщили РИА Новости об эвакуации жителей 50 домов, расположенных в трех селах. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.

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