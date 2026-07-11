Хозсумка вместо коляски: как в Константиновке спасали детей от принудительной эвакуации

В Константиновке Донецкой Народной Республики местная жительница Елена Седашова рассказала РИА Новости о том, как семья скрывала ребенка от украинских властей.

По информации издания, до освобождения города от ВСУ родители перевозили малыша из одного района в другой, занося его в дом внутри хозяйственной сумки. Причиной таких мер стал страх, что соседи донесут властям о наличии ребенка, а те проведут принудительную эвакуацию.

Женщина пояснила, что множество семей, желавших уехать в Россию, но не имевших возможности пересечь границу, скрывали своих детей от так называемой эвакуации, которую организовывали украинские полицейские вместе с волонтерами. Некоторые пожилые соседки, по ее словам, сотрудничали с властями и сообщали о детях. Спрятать ребенка в квартире было непросто — малыши из-за природной активности постоянно производят шум, что создавало дополнительные риски.

«У меня девчонка жила чуть в другом районе, где много многоэтажек, и она тоже сына своего вывозила, завозила в дорожной сумке, муж на плечах заносил его», — сказала беженка.

Ранее в беседе с РИА Новости другая горожанка, Юлия Пономарева, сообщила, что украинская сторона выплачивала жителям Константиновки примерно $1 тыс. за сведения о семьях, прятавших детей от принудительного вывоза.

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