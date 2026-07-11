Когда молитва не работает: священник назвал главную преграду на пути к встрече супруга

Иерей Федор Лукьянов, возглавляющий патриаршую комиссию Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, в интервью РИА Новости поделился рекомендациями о молитве для девушек, желающих встретить спутника жизни.

Священник особо подчеркнул, что перед тем как приступить к молитве, важно примириться с собственной совестью, которую не случайно называют гласом Божиим в душе человека. Без этого внутреннего очищения, по мнению иерея, полноценное молитвенное общение с Богом невозможно.

«Примириться – значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу. А уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве», – сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молится, чтобы выйти замуж.

Кроме того, священник акцентировал внимание на содержании молитв. По его словам, в прошении следует делать акцент не на внешности или материальном положении потенциального партнера, а на его духовных качествах — просить о том, чтобы встреченный человек был православным христианином.

«Как показывает практика, такие браки самые крепкие», – добавил священник.

Иерей также призвал верующих не откладывать создание семьи, если встреча с будущим супругом или супругой уже состоялась. Он также подчеркнул, что не стоит останавливаться на полпути — жить без официальной регистрации и без венчания.

«Такие отношения заведомо непрочны, так как не предполагают взаимных обязательств, а значит, веры друг в друга. А без веры нет и чуда любви», – заключил собеседник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что верующие теперь могут подавать записки в Троице-Сергиеву Лавру онлайн из любой точки мира.