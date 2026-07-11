Мощный взрыв и пожар в московской многоэтажке: спасатели вывели из огня 11 жильцов

В ночь на 11 июля в Нагорном районе Москвы произошел мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на улице Криворожской. Как сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT, инцидент случился около половины четвертого утра.

По предварительным данным, причиной ЧП стала детонация пиротехнических изделий. Опасные предметы, как уточняется, хранились в двухкомнатной квартире на четвертом этаже здания.

По информации издания, пламя и ударная волна сделали невозможным выход из подъезда для жильцов с верхних ярусов. Люди оказались отрезанными от безопасных зон и вынуждены были привлекать внимание спасателей.

По данным издания, прибывшие на место пожарные расчеты оперативно приступили к ликвидации огня и одновременной эвакуации людей из задымленного здания. Сотрудникам экстренных служб удалось вывести на свежий воздух 11 граждан, среди которых был один ребенок. Благодаря профессиональным действиям бригад удалось минимизировать последствия происшествия и не допустить гибели людей. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося и точная причина детонации опасных предметов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане перевернулся междугородний автобус, пострадали 15 человек.