Атака беспилотников на регионы России 11 июля 2026: поражены четыре судна, танкер с метанолом цел, погиб моряк

В ночь на 11 июля дежурные расчеты российских сил противовоздушной обороны отражали массированный налет украинских беспилотников. В Минобороны РФ проинформировали, что с 20.00 10 июля до 8.00 11 июля средства ПВО перехватили и ликвидировали 178 дронов самолетного типа. Сообщение опубликовано в канале на платформе «Макс».

Регионы, которые были в зоне риска

В ведомстве уточнили, что цели ликвидировались на значительном удалении друг от друга. Зона поражения охватила обширные пространства страны.

Работа ПВО велась в воздушном пространстве Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Тверской областей. Кроме того, перехваты происходили в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, а также над территориями Республики Крым и Республики Адыгея.

Беспилотники также уничтожались над водной поверхностью — в акваториях Азовского и Черного морей.

Ростовская область: атакованы четыре судна, танкер с метанолом цел, погиб моряк

В Таганрогском заливе атаке подверглись четыре судна различного назначения, проинформировал глава региона. Среди них — танкер, перевозивший метанол. Как сообщается, угрозы разлива и течи опасного вещества нет. Все суда получили лишь незначительные повреждения.

«Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Раненых нет», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Белгородская область: есть раненые, погибла женщина

В селе Устинка региона в результате удара беспилотника по служебному автомобилю пострадали два человека. Как сообщается, ранения получили глава территориальной администрации и водитель. Оба пострадавших госпитализированы и находятся на стационарном лечении в городской больнице. Информация об их состоянии уточняется.

В районе села Черемошное области в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадали два человека. Как сообщается, ранены мужчина и женщина. Информация о степени тяжести их ранений и обстоятельствах происшествия уточняется.

«В районе села Дмитриевка в результате атаки дрона на автомобиль погибла женщина. Ее супруг получил ранения. Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».

Донецк: после ночной атаки БПЛА госпитализирован местный житель

Глава муниципального образования городской округ Донецк в своем телеграм-канале сообщил о ранении местного жителя в ночь на 11 июля в результате атаки БПЛА противника.

«По поступившей информации, в Ленинском районе в результате ночной атаки БПЛА ранения получил мужчина 1973 г.р. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — написал Алексей Кулемзин.

Ранее сообщалось, что два БПЛА были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве в ночь на 11 июля.