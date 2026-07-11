«Столичный регион – территория погодных контрастов»: синоптик Леус рассказал о погоде в Подмосковье 11 июля

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в канале на платформе «Макс» проинформировал о погоде в Москве и Подмосковье в субботу, 11 июля.

По данным эксперта, минувшая ночь в столице и восточной половине Московской области прошла спокойно. Обильных дождей, грозовых явлений и порывистого ветра зафиксировано не было. При этом сохранялась теплая погода: по сведениям базовой метеорологической станции, расположенной на ВДНХ, минимальная температура воздуха достигла отметки +18,8 градуса.

В центре мегаполиса, на Балчуге, а также на северо-востоке Московской области — в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Пушкино — отмечены так называемые тропические ночи: там столбики термометров не опускались ниже +20°, рассказал специалист.

«Совсем иной характер был у погоды в западной части Московской области – локальные ливни принесли до 7 мм дождя, прогремели грозы, а ветер в порывах усиливался до 20 м/с, а температура к утру опустилась до +14…+15°», — отметил синоптик.

В субботу, 11 июля, атмосферный фронт, по данным эксперта, сохранит свое влияние на погоду столичного региона. На этот раз он проявится на всей территории области. Синоптик прогнозирует, что атмосферный фронт, сохраняющий влияние на погоду в регионе, принесет с собой дожди и грозы во второй половине дня. К столице очаги грозовой деятельности подойдут после 13–14 часов.

«Постепенно разворачиваясь с широтном направлении, после полудня он (атмосферный фронт. — Прим. ред.) вновь вызовет кратковременные дожди, местами ливни с грозами, в отдельных районах возможен град и шквалистые усиления ветра», — рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за селевого потока фермер потерял 130 голов скота и 100 ульев.