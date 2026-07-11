«Случилось горе»: губернатор Ростовской области сообщил об атаке на суда в Таганрогском заливе

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе «Макс» проинформировал о трагических последствиях атаки беспилотников в ночь на 11 июля.

В своем сообщении глава региона указал, что погиб член экипажа технического судна — матрос. Губернатор принес соболезнования родственникам погибшего. Раненых и пострадавших, по его словам, нет.

«Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего», — отметил губернатор Ростовской области.

В акватории Таганрогского залива, как уточнил Слюсарь, под удар попали четыре плавсредства разного назначения. Одно из них — танкер, транспортировавший метанол. Губернатор заверил, что опасности разлива или утечки горючего нет. По его данным, все корабли получили лишь легкие повреждения.

При отражении налета средствами ПВО было ликвидировано более 15 дронов. Целями атак, по данным главы региона, стали Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.

В заключение Юрий Слюсарь предупредил, что угроза новых атак с воздуха в области сохраняется. Он порекомендовал жителям соблюдать осторожность: не находиться на открытых пространствах, укрыться в зданиях и держаться подальше от окон.

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