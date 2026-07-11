Выяснилась личность швейцарской фанатки, кадры с которой завирусились в Сети

Пользователи в соцсетях выяснили личность эффектной девушки, кадры с которой завирусились в Сети после матча 1/8 чемпионата мира между Швейцарией и Колумбией (0:0, 4:3 — пенальти).

Во время телетрансляции камеры выхватила крупным планом лицо фанатки сборной Швейцарии, и эти кадры мгновенно разошлись по Интернету. Оказалось, что болельщица не случайно оказалась на трибунах стадиона в канадском Ванкувере.

Девушку зовут Ева Ндойе, и она приехала поддержать своего брата Дана Ндойе, вингера сборной Швейцарии и английского «Ноттингем Форест».

Пока поддержка помогает: Швейцария вышла в четвертьфинал, что уже может считаться для команды достижением, а Дан Ндойе забитым мячом помог сборной обыграть команду Алжира (2:0) в 1/16 финала.

В четвертьфинале Швейцария сыграет с действующим чемпионом мира Аргентиной. Одна полуфинальная пара на турнире уже известна: Испания — Франция.