«Краснодар» хочет купить автора гола в ворота Англии на чемпионате мира

«Краснодар» попытался купить форварда «Альмерии» и сборной ДР Конго Брайана Сипенгу, но получил отказ, сообщил инсайдер Маттео Моретто. По его данным, российский клуб предлагал за 28-летнего игрока €12 млн плюс бонусы.

По оценкам портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет всего €2 млн, однако может увеличиться после успешного выступления ДР Конго на чемпионате мира. Сипенга провел на турнире два матча и отметился голом в ворота сборной Англии (1:2) в 1/16 финала.

В минувшем сезоне Сипенга выступал за «Альмерию» в испанской Сегунде, где провел 30 матчей, забив шесть мячей и отдав девять передач.

Ранее «Краснодар» усилился атакующим полузащитником бразильского «Крузейро» Кристианом.