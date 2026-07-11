Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Татарстане, двое — в тяжелом состоянии

После аварии на трассе в Татарстане за медицинской помощью обратились 15 человек. Состояние троих из них первоначально оценивалось как тяжелое. Позднее в региональном минздраве РИА Новости уточнили , что на стационарном лечении в больницах остаются девять пострадавших, двое из которых по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

По данным издания, минувшей ночью на автодороге Кузайкино — Нурлат в Татарстане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство, выполнявшее рейс по маршруту Самара — Набережные Челны, опрокинулось. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по республике, в салоне в момент аварии находились 46 человек, из которых двое — несовершеннолетние. Информации о погибших не поступало.

«В Альметьевской районной многопрофильной больнице сейчас находятся шесть человек. По оценкам врачей, четверо — с травмами средней и легкой степени тяжести, двое — тяжелые. В Лениногорскую ЦРБ госпитализированы три человека», — сказал собеседник агентства.

По предварительной версии, причиной случившегося стало то, что водитель потерял контроль над управлением, в результате чего автобус съехал в придорожный кювет. Следственным комитетом уже инициировано уголовное производство по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также по факту нарушения правил дорожного движения. Медицинские службы республики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала 2026 года зафиксировали снижение числа ДТП.