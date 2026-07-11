Роспотребнадзор начал проверку после отравления 19 человек в кафе в Зарайске

Управлением Роспотребнадзора по Московской области инициировано эпидемиологическое расследование инцидента в заведении общепита в Зарайске. Причиной послужило обращение за медицинской помощью 19 человек, отравившихся после посещения кафе. Информация об этом поступила из пресс-службы надзорного ведомства, сообщил ТАСС.

По данным ведомства, в рамках проверочных мероприятий на объекте общественного питания инспекторы зафиксировали серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В связи с этим работа кафе была немедленно прекращена.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) в г. Зарайске, связанных с употреблением роллов», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства уже развернули комплекс противоэпидемиологических действий. Специалисты изъяли образцы продуктов, используемых в приготовлении блюд, произвели смывы с технологических поверхностей, а также взяли анализы у персонала для дальнейшего лабораторного изучения. Все эти меры направлены на установление источника заражения и предотвращение распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что работа кафе на улице Карла Маркса в Зарайске приостановлена из-за проверки.