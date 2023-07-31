Акула и рыба-фугу: Рыбаки Приморья делятся фото и видео удивительных уловов

Приморские рыбаки встретились с акулой и сняли на видео ее поведение, сообщает vostokmedia.com . Хищница проявила интерес к надувной лодке и рядом проплывающей мелкой рыбке.

«Ты снимай давай! А то она уже ударила зубами по лодке». – отмечает один из рыбаков

На видео можно рассмотреть, как акула плавает вокруг лодки, которая явно привлекла ее внимание. Рыбаки не растерялись. Они решили играть с хищницей. На удочке был улов – камбала. Мужчины заставляли акулу гоняться за рыбой. Один из рыбаков предложил не дразнить хищницу и угостить ее уловом. Сделали они так или нет, осталось за кадром.

О том, что в Приморье водятся акулы, ранее рассказывали местные жители и отдыхающие. Одна из гостей региона выложила видео, на котором отчетливо видно плавник акулы. Пользователи социальных сетей были удивлены, что рыба подплыла настолько близко к берегу. Некоторые отметили, что в этих краях теплая вода, что вероятно и привлекает хищников.

Также были обнаружены еще более редкие виды для данного региона - рыба-фугу. Вероятно, она выбирает воды Приморья из-за теплой погоды в нынешнем году. Рыбаки из разных районов выкладывают фото необычного улова.