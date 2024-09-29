Алаудинов: мошенники под видом бойцов «Ахмата» заработали на автомобиль

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов опубликовал в телеграм-канале видео, на которых несколько человек признались в мошеннических действия.

Первый мужчина представился Федором Васильевичем Куденко. Он извинился за то, что совершал мошеннические действия, используя репутацию спецназа «Ахмат». У мужчины были сообщники. Мошенники продавали различное техническое оборудование. Они уверяли неравнодушных граждан, что деньги от продаж поступят на счет «Ахмата». Им верили многие отзывчивые россияне.

«Бессовестно и цинично вводя граждан в заблуждение, предприимчивые торговцы быстро«заработали» немало денег и приобрели дорогой автомобиль», — прокомментировал Алаудинов.

Алаудинов опубликовал фото и видео, на которых запечатлен автомобиль. На капоте Jaecoo приклеены надписи с патриотическими лозунгами.

Командир спецназа рассказал, что «Ахмат» не нуждается в пожертвованиях от населения. Одно из самых обеспеченных воинских подразделений Минобороны РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров лично контролирует, чтобы бойцы были обеспечены одеждой, питанием, необходимыми вооружениями.

«Спецназ «Ахмат» никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно. Использование наименования подразделения в торговых целях кем бы то ни было будет пресекаться самым жёстким образом», — написал Алаудинов.

Канал «Военкоры русской весны» сообщил о задержании семи лиц, которых подозревают в мошеннической схеме. Их действия показались подозрительными местным волонтерам, которые связались с представителями «Ахмата» из Белгорода. Задержанных и имущество передали сотрудникам Росгвардии. Неизвестные рассказывали, что продают вещи из-за задержек зарплат в армии.

Ранее сообщалось, что Алаудинов вышел на связь после слухов о попадании в плен ВСУ.