Алаудинов вышел на связь после слухов о попадании в плен ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов удивился сообщениям о том, что его якобы взяли в плен украинские силы. Он прокомментировал новости и объяснил, как обстоят дела на самом деле.

Апты Алаудинов оказался «не в курсе», что его «взяли в плен в интернете». По его словам, он на свободе и занимается своими рабочими и боевыми обязанностями. Конкретно в момент создания поста он поехал в Белгородскую область для визита к военнослужащим «Ахмата».

Также генерал-майор посмеялся над слухами: он сравнил себя со львом, который наблюдает и слушает кричащих собак.

Ранее сообщалось, что Алаудинов прокомментировал продвижение отряда «Каштан» в Курской области.