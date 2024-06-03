Алаудинов: спецназ «Ахмат» направили на Харьковское направление для создания буферной зоны

Командир «Ахмата», заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов заявил, что отряд уже находится на Харьковском направлении, где выполняет поставленные боевые задачи, сообщили РИА Новости .

Спикер рассказал, что с первого дня проведения СВО спецназ всегда находился впереди остальных отрядов. В настоящее время Харьковское направление считается одним из самых напряженных. Апты Алаудинов считает, что отряд может гордиться оказанной ему честью выполнять именно здесь боевые задачи.

«Никогда мы не были во втором эшелоне. Никогда мы не стояли ни за кем», — рассказал спикер.

Менять место расположения приходится часто. Бойцы действуют по налаженной схеме: оставляют позиции, приезжают на новое место дислокации, налаживают связь. Перед спецназом на Харьковском направлении поставлено две задачи:

на некоторых участках принимать участие в штурмовых действиях;

препятствовать диверсионно-террористической работе противника в Харьковской области.

К выполнению заданий военные уже приступили. В Минобороны РФ заявляли, что ВС РФ уверенно продолжают продвижение вглубь региона.

Ранее мы сообщали, что в связи с большими потерями украинских военных после наступления Армии России на Харьковском направлении президент США Джо Байден разрешил Украине атаковать всю территорию России.