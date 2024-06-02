Издание The Washington Post сообщает, ссылаясь на собственные источники, что Украине хватило 90 минут переговоров, чтобы президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары по всей территории РФ.

Переговоры проходили в режиме видеосвязи. Украинские представители рассказали главе Пентагона Ллойду Остину и советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану о ситуации в зоне СВО. Разговор проходил во время активного наступления Армии России на Харьковском направлении. Потери ВСУ были огромными. Американский кабмин провел секретное совещание, в ходе которого большинство конгрессменов одобрили атаки. В силу решение вступило 30 мая.

Автор материала отмечает, что Украине важно сохранить под своим контролем Харьков. Во-первых, это второй по величине город. Во-вторых, он открывает возможность российским военнослужащим проходить вглубь территории Украины. В этих условиях у США не было возможности принять другое решение.

«Теперь украинцы могут использовать предоставленные США ракеты и артиллерию для нанесения ударов по некоторым российским позициям за линией фронта, потенциально оказывая помощь Харькову, где фронт в основном стабилизировался», — пишет The Washington Post.

Однако Байден до сих пор не разрешил киевскому режиму атаковать стратегически важные объекты, которые расположены вдали от линии боевого соприкосновения. В настоящее время ситуация на Харьковском направлении стабилизировалась, поэтому цель достигнута.

Ранее мы сообщали, что ВСУ используют американские ракеты ATACMS для ударов по России, несмотря на запрет США.