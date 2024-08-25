Командир спецназа Росгвардии «Ахмат», Герой России, генерал-майор Апти Алаудинов рассказал в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, как лично способствовал примирению на тот момент шоумена из «Вечернего квартала» Владимира Зеленского с главой Чечни Рамазаном Кадыровым.

Генерал Апти Алаудинов рассказал, что Зеленский плакал и искал способы, как от лица развлекательной программы «Вечерний квартал» извиниться перед Рамзаном Кадыровым. Генерал лично просил Кадырова не реагировать на шутки авторской студии шоу.

«Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя. Во времена «Квартала 95» это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя, петушила», — прокомментировал Алаудинов.

Президент Владимир Зеленский, чья легитимность вызывает сомнения, ознакомлен с информацией, которую генерал выкладывает в своем интернет-мессенджере. Герой России пришел к такому выводу, слушая публичные обращения Зеленского. В связи с этим Апти Алаудинов лично обратился к Зеленскому.

Во-первых, Алаудинов призвал украинского президента готовиться к полной капитуляции. У ВСУ еще есть резервы, но их не хватит на долгое время. Армия России успешно наступает на Донецком направлении, практически ежедневно освобождая новые населенные пункты. Курская операция оказалась для Украины провальной: убито много военных, продвинуться вглубь территории не удалось. ВС РФ обязательно освободят мирные российские города.

Во-вторых, чеченский народ злопамятный. Придет время, когда Зеленский не будет занимать должность президента. Он обязательно ответ за совершенные преступления вне зависимости от того, в какой стране будет проживать.

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