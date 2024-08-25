Бывший премьер-министр России Сергей Степашин высказал мнение, что любые переговоры между Украиной и Россией о мирном урегулировании конфликта недопустимы, сообщил ТАСС.

Сергей Степашин привел в пример два исторических факта, которые произошли в разные времени. Первый касается Великой Отечественной войны. Правительство СССР не согласилось на переговоры с Гитлером в 1944 году, несмотря на неоднократные прежние попытки решить вопрос дипломатическим путем.

Степашин в 1994-1996 годах входил в число руководителей операции по разоружению незаконных вооруженных формирований в Чечне. Экс-премьер-министр РФ считает ошибкой заключение Хасавюртских соглашений в 1996 году. Российские войска тогда покинули территорию. Несмотря на все выполненные обязательства, ситуация в регионе не стабилизировалась. В 1999 году РФ пришлось снова вводить войска.

Любые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который к тому же руководит страной нелегитимно, станет предательством российского народа, уверен собеседник агентства.

«Для меня это предательство, как для всех военных», — подчеркнул Степашин.

Степашин признался, что полностью солидарен с мнением заместителем председателя Совета безопасности (СВ) РФ Дмитрия Медведева о невозможности переговоров и важности полной победы на линии боевого столкновения. Вторжение ВСУ на территорию Курской области стало точкой невозврата.

«Вопрос только один сегодня. Это нанесение поражения нацистскому террористическому режиму. Другого пути нет», — заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Ранее сообщалось, что Медведев выступил против переговоров России и Украины.