Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live» выразил уверенность, что ВСУ были намерены захватить Курск и АЭС, чтобы шантажировать Кремль.

Фрагмент интервью опубликован на странице в телеграм-канале Апты Алаудинова. Для вторжения на территорию РФ украинское командование использовало натовские танки и бронированные машины. На основании полученных документов и допросов пленных ВСУ Алаудинов пришел к мнению, что Киев преследовал несколько целей: захватить территорию АЭС и как можно большую часть земель, включая Курск.

«Зеленский решил при любом раскладе сделать такой бросок, который заставил бы нас якобы прийти на его условиях к мирному соглашению», — отметил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апты Алаудинов.

Спикер, основываясь на опыте работы, выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский не имел полномочий принимать подобные решения самостоятельно. Запрос на вторжение пришел из США и Великобритании. Украинцы лишь выполняют указы, рискуя собственными жизнями. Подготовка заняла длительное время, потому что было собрано большое количество техники. ВСУ смогли пройти на той части государственной границы РФ, где между опорными пунктами большие промежутки.

Ранее сообщалось, что эксперт Шарковский назвал три направления, на которых ВСУ будут идти на прорыв в Курской и Брянской областях.