Военный эксперт Александр Шарковский высказал мнение, что в ближайшее время ВСУ постараются предпринять новые попытки прорыва на трех направлениях, сообщило интернет-издание «Абзац».

Замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ хотят попробовать зайти на территорию Курской области с другой стороны. Военный эксперт Александр Шарковский уверен, что украинские военные действительно могут планировать расширение взятой части Курской области.

В потенциальной зоне риска находятся следующие территории:

фланги в Курской области (северные или южные границы, вблизи которых уже закрепились украинские военные);

продвижение на Льгов и Курчатов;

любой участок на государственной границе с Брянской областью.

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заверил, что российская сторона проинформирована о намерениях ВСУ и контролирует ситуацию.

Военные ВСУ зашли на территорию Курской области 6 августа. Многие горожане были вынуждены экстренно эвакуироваться. Подмосковье оказывает помощь соотечественникам: принимает в городах, собирает гуманитарную помощь, помогает с адаптацией на новом месте. В городах региона открыли пункты сбора помощи, куда неравнодушные горожане приносят одежду, предметы первой необходимости, продукты питания длительного срока хранения.

Ранее сообщалось, что морпехи ВС России взяли в плен 19 украинских диверсантов в Курской области.