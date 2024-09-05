Алаудинов: ВСУ подтягивают новые батальоны в Курскую область

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апты Алаудинов в телеграм-канале выложил видео, в котором рассказал о текущей ситуации на территории Курской области.

Генерал Алаудинов сообщил, что зашедшие на территорию Курской области батальоны были разгромлены. В регионе осталось небольшое количество украинских военных. В среду, 4 сентября, активные бои не проходили. Однако российские разведчики заметили активность ВСУ вдоль государственной границы. ВСУ подтягивают новые резервы для боев в Курской области.

Генерал Алаудинов проинформировал, что одна из групп уже пыталась пересечь границу. Он заверил, что новые батальоны также будут разгромлены. На фоне неудач в зоне СВО Украина выбирает другую тактику — ведет информационную войну. Апты Алаудинов призвал доверять проверенным источникам и не поддаваться на провокации, в частности, стремление разделить российское общество на почве разных религий или национальностей.

«Я так понял, противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — рассказал генерал Алаудинов.

Ранее сообщалось, что напавших на Курскую область разведчиков тренировали в здании общеобразовательной школы.