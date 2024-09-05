Водитель 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Шкода рассказал РИА Новости, что в здании общеобразовательной школы в селе Корчак Житомирской области развернули учебный центр разведки ВСУ.

Собеседник агентства рассказал, что напавших на Курскую область разведчиков тренировали в здании общеобразовательной школы недалеко от Житомира. Военных ВСУ вывозили на полигоны. Их обучали стрельбе из разных положений, в том числе в движении. Разведчики прыгали с парашютом с вертолета. Бойцам поясняли, как ориентироваться на местности, как форсировать реки в боевой амуниции.

В здании школы также проходили теоретические занятия. В двухэтажном здании учебного заведения военные ВСУ проживали, расположившись в школьных кабинетах. Собеседник агентства лично прошел курс обучения в школе, который длился около двух месяцев.

«Село Корчак Житомирской области, недалеко от Житомира, там находилась школа разведки, 199-й центр разведки, там я был около двух месяцев», — сказал собеседник агентства.

Подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. Мирные жители были вынуждены эвакуироваться. Российское командование заверило, что все украинские военные непременно будут возвращены на территорию своей страны.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Сивков связал бои в Курской области с приближением завершения спецоперации.