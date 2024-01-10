Александр Маршал рассказал, кого из публичных россиян считает посланниками антихриста

Певец высказал мнение, что все участники вечеринки, которую организовала блогер Настя Ивлеева - это несчастные люди, поэтому обсуждать их не стоит. Спикер отметил, что в России всегда существовало два мира, просто до СВО разделение в обществе не было столь заметно.

Заслуженный артист РФ отметил, что он - верующий человек. Певец уверен, что в мире есть посланники божьей власти и антихриста.

«Я верующий человек, есть Господь Бог, есть антихрист, и он работает, трудится. А вот это – его детишки, некоторые из них специально делают [некоторые вещи], потому что они прекрасно понимают, что этого делать нельзя. Потому что он им говорит: «Давай, давай, давай, снимай с себя всё, надевай носок и иди»», - рассказал заслуженный артист РФ Александр Маршал в интервью главному редактору «Абзац Медиа»

Участники голой вечеринки прославились танцами в обнаженном виде, но больше всех внимание привлек рэпер Vacio, который появился в свете в одном носке, надетом на половом органе.

Позже аналогично поступил вокалист группы «Щенки». Адвокат Арсения Разумовская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», смогут ли привлечь к ответственности участника «Щенков», который в одном носке (увы, не на ноге) читал стихи про Украину.