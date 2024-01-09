«Его хорошо проконсультировали»: адвокат раскрыла, как накажут вокалиста группы «Щенки» за выступление голышом

Вокалист группы «Щенки» устроил скандальный перфоманс на концерте в Санкт-Петербурге, выйдя на сцену в одном носке, надетом на половой орган. Во время выступления артист читал стихи про Украину, после чего пытался сбежать из России, но его задержали.

Сейчас музыканту вменяют административное правонарушение, но как сообщает канал «Голос страны», может дойти и до уголовного дела. Так ли это, нам рассказала адвокат Арсения Разумовская.

«Видимо, его хорошо проконсультировали, потому что конкретных каких-то призывов он, судя по информации из СМИ, не делал. Я думаю, что на уголовную ответственность он не наговорил там, скорее всего, будет только административное наказание аналогичное тому, что получил рэпер VACIO. Читать стихи про Украину у нас не запрещено, даже на центральном ТВ у нас выступают с украинскими песнями», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Межнациональную рознь, считает эксперт, музыкант тоже не вызывал, против СВО не выступал, а фразу «Нет войне» правоохранительные органы навряд ли расценят как что-то нарушающее закон.

«Его действия могут, конечно, квалифицировать как публичное оправдание терроризма, но я не вижу из опубликованного в свободном доступе, чтобы он что-то оправдывал. Сказал одну фразу и спел песню на украинском, но не заявлял, что Украина в чем-то права или что он поддерживает страну в конфликте», — заключила Разумовская.

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