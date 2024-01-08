«Готов поехать на СВО»: рэперу Vacio с «голой» вечеринки Ивлеевой вручили повестку

Николая Васильева, который пришел на скандальную вечеринку селебрити в одном носке, отправят в армию. Сам он не против поучаствовать и в спецоперации.

Vacio был одним из гостей вечеринки Анастасии Ивлеевой. Молодой человек отдал дань памяти группе Red Hot Chili Peppers, прикрыв деликатное место лишь одним носком. Аналогично делали и солисты коллектива, что по сути на пике популярности стало их визитной карточкой. Однако правоохранители этого не оценили: рэпер попал под административную статью о мелком хулиганстве. Причиной его привлечения стал не только образ, но и оскорбление, которое он выпалил в сторону стражей порядка. Исполнитель отбыл 15 суток заключения.

Однако, как сообщает Mash, после освобождения Васильева снова увезли в отделение полиции для отбытия второго административного срока. Тогда же, 9 января, ему вручили повестку в военкомат. У рэпера есть все шансы попасть в армию и даже на СВО.

«В целом Vacio готов даже поехать на СВО, если он там будет полезен», — отмечает канал со ссылкой на слова правозащитника ОНК из Москвы Алексея Лобарева.

Сам Vacio признался, что не мог раньше прийти к военкомам из-за плотного гастрольного графика.