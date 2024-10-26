Александр Медведев назвал кричалки фанов «Спартака» на матче со СКА непотребными

В пятницу, 25 октября, в Москве состоялся матч между «Спартаком» и СКА. Со счетом 5:2 победу одержали петербургские спортсмены. Болельщики московской команды скандировали кричалки, которые Александр Медведев назвал непотребными.

«СКА — позор российского хоккея», — выкрикивали болельщики «Спартака».

Фанаты выкрикивали несколько провокационных лозунгов, которые разочаровали Медведева. Спикер напомнил, что болельщики не всегда вели себя таким образом. Неоднократно их кричалки были направлены на поддержку боевого духа своих фаворитов, при этом они никак не критиковали или оскорбляли соперника по игре. Нападающий «Спартака» Даниэль Усманов поблагодарил зрителей за то, что они приходят на все игры и не пропускают мачты.

Подобные случаи, когда кричалки задевали честь команд, были в футболе. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза привлекал к ответственности болельщиков. Они выплачивали штрафы. Критика звучала в адрес команды «Зенит». Фанатов предупредили о возможном закрытии сектора на домашнем стадионе в случае, если подобные ситуации будут повторяться.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказал экс-игроку Мостовому в стажировке.