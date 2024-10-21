«Спартак» отказал Александру Мостовому в стажировке

Бывший российский футболист и двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой не сможет пройти стажировку в одноименном клубе. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников.

Несмотря на предшествующее согласование между Академией РФС и московским «Спартаком», клуб в последний момент отказался от возможности предоставить Мостовому стажировку.

Отмечается, что причины отказа связаны с недавним интервью, которое дал Мостовой. После его выхода клуб решил пересмотреть свое решение по поводу стажировки, и, как результат, дополнительно проинформировал Академию РФС о своем решении.

Ранее Мостовой испытывал проблемы со здоровьем. 3 октября он был госпитализирован на операцию по удалению камней в почках и был выписан только 15 октября.

Мостовому 56 лет. За свою карьеру он успел поиграть за многие клубы, включая «Красную Пресню», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

В составе сборной России он провел 51 матч, отметившись 10 голами. Он стал победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.

Теперь РФС будет искать новые варианты стажировки для Мостового.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий Лионель Месси стал чемпионом МЛС в составе «Интер Майами».