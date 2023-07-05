Александр Наумов подал документы для регистрации на выборы губернатора

«Мы как Общественная Палата Московской области традиционно работаем с Избиркомом. Это уже не первые выборы, где нам предоставлена роль наблюдателей. Мы знаем, что все процедуры организована качественно, чисто и прозрачно. Мы находимся в постоянном диалоге и получаем всю информацию», - отметил Евгений Арсентьев.